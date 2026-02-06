Rinnovo Bartesaghi, il Milan vuole blindare il suo gioiello: ecco le cifre sul tavolo e tutti i dettagli

Rinnovo Bartesaghi, il Milan prepara la trattativa per blindare il giovane talento rossonero: ecco le cifre e tutti i dettagli

Dopo aver messo al sicuro il rinnovo di Mike Maignan, la dirigenza del Milan ha spostato tutta la sua attenzione su un altro pilastro della formazione titolare: Davide Bartesaghi. Il giovane esterno mancino, cresciuto nel vivaio del Diavolo, ha scalato rapidamente le gerarchie sotto la guida di Massimiliano Allegri, diventando una certezza assoluta sulla fascia sinistra. Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il club ha già impostato la trattativa per un nuovo prolungamento fino al 2031, un segnale forte per blindare quello che è considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano.

L’accordo prevede un significativo adeguamento economico: l’attuale ingaggio da 600 mila euro verrà infatti triplicato, portando lo stipendio del classe 2005 a circa 1,8 milioni di euro a stagione. Un premio meritato per un ragazzo che sta giocando con la personalità di un veterano.

Rinnovo Bartesaghi, muro rossonero contro le sirene della Premier League

La mossa di via Aldo Rossi non è casuale, ma dettata dalla necessità di proteggere il proprio gioiello dalle pesanti lusinghe internazionali. Negli ultimi mesi, infatti, diversi club stranieri hanno inviato i propri scout a San Siro per monitorare le prestazioni del terzino. In particolare, è l’Arsenal di Mikel Arteta la squadra che si è mossa con più decisione, pronta a fare follie per portare Bartesaghi a Londra.

Tuttavia, il messaggio del Milan è stato chiarissimo: «L’intenzione è blindare il giovane esterno mancino per allontanare tutte le pretendenti». Con il nuovo contratto, il valore del cartellino è destinato a lievitare ulteriormente, superando abbondantemente i 45-50 milioni di euro. Per Allegri, Bartesaghi rappresenta il presente e il futuro della corsia mancina e la società non ha alcuna intenzione di privarsene, confermando la volontà di costruire il Milan di domani partendo dai propri talenti fatti in casa.

