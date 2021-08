Rinnovi Milan: è il momento del fattore K, le ultime su Kessie e Kjaer

Rinnovi Milan: è l’ora del fattore K. Per Kjaer occorre stabilire se prolungare per due anni o tenere solo un’opzione, mentre per Kessie…

È il momento dei rinnovi. Il Milan sarebbe al lavoro per trovare un’intesa il più presto possibile non solo con Franck Kessie ma anche con Simon Kjaer.

Per il danese occorre stabilire se prolungare per due anni il contratto o tenere solo un’opzione, mentre per l’ivoriano non vi sarebbe stato trovato ancora un accordo vero e proprio ma le parti sono molto vicine. Il club di Via Aldo Rossi si sarebbe spinto sino a 6 milioni di euro, mentre Kessie ne vorrebbe 7.