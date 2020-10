Rinnovi contrattuali, Raiola a Milano: non solo Donnarumma

Rinnovi contrattuali in casa Milan, secondo Gazzetta, Raiola si troverebbe a Milano per discutere non solo dei due Donnarumma

Rinnovi contrattuali in casa Milan, secondo Gazzetta, Raiola si troverebbe a Milano per discutere non solo dei due Donnarumma.

RAIOLA A MILANO- Secondo la rosea, Raiola sarebbe a Milano per affrontare la questione Donnarumma ma non solo. I contratti dei fratelli portieri scadranno nel 2021, i discorsi sarebbero avviati e proseguono senza grandi proclami. Per quanto riguarda Romagnoli, la scadenza è fissata nel 2022.