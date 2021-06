Rinasce Paquetà: l’ex Milan protagonista con la propria Nazionale

Rinasce Paquetà, dopo un’esperienza milanista non esaltante. Tra Lione e Nazionale, ora il brasiliano può tornare grande

Persa la Nazionale dopo l’anonima esperienza a Milano, Paquetà si è riguadagnato la fiducia di Tite dopo appena tre mesi a Lione, merito di una prestazione convincente dietro l’altra. Lo riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

La rinascita del trequartista brasiliano è stata certificata anche a fine campionato con il suo inserimento nella formazione ideale della Ligue1, tanto che il tecnico della Selecao non ha esitato a convocarlo per Eliminatorias e Coppa America. Il nuovo Paquetà sta evidentemente scalando le gerarchie del proprio coach, che infatti lo ha utilizzato in sette degli ultimi otto impegni. Futuro ritorno in Italia? Mai dire mai…