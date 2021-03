Paquetà: «Qui a Lione sto bene. Al Milan non avevo amici»

Intervistato da Canal+, Lucas Paquetà, fantasista francese del Lione ex Milan ha parlato della propria esperienza in Francia dopo aver lasciato Milano

«Sono più felice a Lione. L'esperienza vissuta al Milan mi ha comunque reso un giocatore migliore, però qui mi sono fatto degli amici che a Milano non avevo. Ciò fa la differenza, perché questo è il modo di essere brasiliano. Questo è Paquetà. E sono contento di essere in Francia e di fare un buon lavoro, spero di continuare così per molti anni».

TROPPE PRESSIONI AL MILAN – «Quando facevo fatica al Milan mi sono messo troppo sotto pressione. A volte guardavo cosa diceva chi parlava di me fuori dallo spogliatoio e finivo per prendere tutto a cuore. Sentivo che dovevo segnare di più ed essere maggiormente decisivo e alla fine tutto questo clamore mi ha condizionato un po’. Comunque è stata un’esperienza di apprendimento e ora mi sento più libero. Quello che si dice di me non mi tocca, so come comportarmi».