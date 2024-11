Rijkaard esalta il passato: «Orgoglio, bei ricordi e al Milan devo molto». Il commento

Rijkaard a Milan Tv: «Sono stato fortunato di aver giocato in questo club!». Le dichiarazioni complete

Le parole e l’intervista completa di Rijkaard a Milan Tv. L’ex calciatore ha visitato prima Milanello e successivamente Casa Milan.

PAROLE – «Sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questo grande club, con tutti questi grandi giocatori. Ho bei ricordi, in generale ho vissuto il periodo migliore come giocatore qui. Ho giocato nella squadra più forte della mia carriera, devo molto al Milan. Sono stato fortunato di aver avuto la possibilità di giocare in questo grande club».