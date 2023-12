Rigore Inter, contro l’Udinese è il settimo in 15 partite: scoppia l’ira sui social. Alcune reazioni

Ira funesta dei tifosi del Milan e non solo dopo l’assegnazione del rigore per l’Inter che ha sbloccato la gara con l’Udinese (poi vinta 4-0). Per i nerazzurri si stratta del settimo penalty a favore in 15 partite di campionato, è primato anche in questa classifica. Il contatto tra Lautaro e Nehuen Perez sembra lieve ma l’arbitro viene ugualmente richiamato al Var dopo aver lasciato correre dal campo, esplode l’indignazione sui social.

Ormai stiamo assistendo ad una farsa. #InterUdinese pic.twitter.com/I1Z5FaSIYK — Daniele De Felice (@DanieleBibo) December 9, 2023

🖥️ Interessante sarà Open VAR per capire cosa si siano detti arbitro e VAR e quale sia la linea ufficiale da tenere (es. se come Inter Bologna c’è totale disinteresse e sola volontà di fermare l’avversario cade il discorso intensità e si considera sempre grave ed evidente errore) — Denis Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) December 9, 2023