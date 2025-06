Ricci, il Milan ha presentato un’offerta al Torino! Cifre e dettagli dell’accordo

Grandissime novità sul fronte calciomercato Milan, con l’accordo per Samuele Ricci che sembra essere ormai a un passo dalla fumata bianca. A riportare le ultime, come spesso accade in queste fasi cruciali, è l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo account X.

Secondo le indiscrezioni di Romano, il Milan ha formalmente presentato al Torino una proposta da €22 milioni più €3 milioni di bonus per il centrocampista granata. Questa offerta rappresenta un passo decisivo nelle trattative, che, a quanto pare, vanno avanti da tempo.

I contatti per Ricci non sono certo una novità: come sottolineato da Romano, le discussioni tra i due club e l’entourage del giocatore sono in corso già da dicembre. Questo suggerisce un’attenta valutazione da parte del Milan, che vede in Ricci il profilo ideale per rinforzare il proprio centrocampo.

L’ottimismo è cresciuto notevolmente dopo i colloqui positivi di questa mattina tra le parti. Milan e Torino starebbero ora avanzando verso le fasi finali della negoziazione, con l’intesa che appare sempre più vicina. Questo significa che a breve potrebbero arrivare annunci ufficiali, con Ricci pronto a vestire la maglia rossonera.

L’arrivo di Samuele Ricci rappresenterebbe un innesto importante per il Milan, che si assicurerebbe un centrocampista giovane, di talento e già con una buona esperienza nel campionato italiano, in grado di offrire sia qualità in fase di costruzione del gioco che dinamismo in mezzo al campo.