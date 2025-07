MN24 – Ricci Milan, iniziate le visite mediche del centrocampista – VIDEO

Ricci Milan, il centrocampista italiano è arrivato da pochi minuti alla Madonnina per svolgere le visite mediche di rito

Ieri sera il Milan ha piazzato il suo primo colpo estivo: Samuele Ricci è arrivato a Milano e questa mattina, come appreso da Milannews24, ha iniziato le visite mediche di rito presso la clinica La Madonnina. Il centrocampista italiano, che si trasferisce a titolo definitivo dal Torino, è pronto a firmare il suo contratto con il Diavolo nel pomeriggio.

Samuele Ricci: Il Primo Acquisto Ufficiale del Milan

📽️ @LucaBendoni: Samuele Ricci undergoes his AC Milan medical. He is expected to sign a 4-year contract later this afternoon. 🔴⚫️ pic.twitter.com/IwAmsoXzFE — Milan Posts (@MilanPosts) July 3, 2025

L’arrivo di Samuele Ricci segna l’inizio della sessione estiva di calciomercato rossonera. Un acquisto che si preannuncia fondamentale per il centrocampo milanista, fornendo al tecnico Massimiliano Allegri un elemento di qualità e prospettiva. Già a partire da lunedì 7 luglio, Ricci sarà a disposizione del mister per il raduno a Milanello, pronto a iniziare la sua nuova avventura in maglia rossonera.

L’operazione che ha portato Ricci al Milan è stata complessa, ma alla fine ha visto prevalere la tenacia del club di Via Aldo Rossi. La corte rossonera per il giovane talento è iniziata già dallo scorso dicembre, testimonianza dell’interesse e della convinzione del Milan nelle sue qualità. Il costo totale dell’operazione ammonta a 24,5 milioni di euro, una cifra significativa che sottolinea l’importanza attribuita al giocatore. Di questi, 23 milioni di euro rappresentano la parte fissa, a cui si aggiungono 1,5 milioni di euro di bonus, legati a obiettivi specifici.

Un dettaglio importante dell’accordo è la clausola che prevede il 10% sulla futura rivendita di Ricci, un accorgimento tipico delle trattative più lunghe e complesse, volto a tutelare gli interessi del club cedente. Questa percentuale evidenzia anche la fiducia che il Torino riponeva nel potenziale di crescita del giocatore.

Ricci firmerà un contratto di quattro anni con il Milan, con un’opzione per un quinto anno in favore del club. Questa formula contrattuale offre stabilità al giocatore e flessibilità alla società, permettendo di valutare al meglio il percorso di crescita e l’impatto di Ricci sulla squadra nei prossimi anni.

Un Rinforzo Chiave per il Centrocampo di Allegri

L’innesto di Samuele Ricci rappresenta un passo significativo nella costruzione del Milan 2025/2026. Il centrocampista, noto per la sua visione di gioco, la capacità di recupero palla e la precisione nei passaggi, porterà nuove energie e soluzioni tattiche a Massimiliano Allegri. La sua versatilità gli permette di ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo, offrendo al tecnico diverse opzioni per la linea mediana. La sua giovane età, unita all’esperienza già maturata in Serie A con il Torino, lo rende un profilo ideale per un progetto a lungo termine.

L’entusiasmo tra i tifosi rossoneri è palpabile, in attesa di vedere Ricci in azione con la maglia del Milan. L’acquisto del centrocampista è il primo di una sessione di mercato che si preannuncia intensa per il Diavolo, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la rosa e competere ai massimi livelli in tutte le competizioni. L’attenzione ora si sposta sulla firma del contratto e sulla presentazione ufficiale, che segneranno l’inizio di un nuovo capitolo per Samuele Ricci e per il Milan.