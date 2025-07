MN24 – Ricci appena arrivato a Milano: «Sono prontissimo!». Domani le visite mediche

Ricci è appena arrivato a Milano pronto a cominciare la sua nuova avventura in maglia rossonera: domani le visite mediche

Milano si accende con l’arrivo di Samuele Ricci, pronto a vestire la gloriosa maglia rossonera. Il centrocampista, di proprietà del Torino, è giunto in città pochi minuti fa, come appreso da Milannews24 all’esterno dell’Hotel Melià, situato strategicamente nelle vicinanze di Casa Milan. L’attesa è palpabile tra i tifosi e gli addetti ai lavori, con i giornalisti che hanno subito intercettato Ricci all’arrivo. Alla domanda “sei pronto a cominciare?”, la risposta del giocatore è stata categorica e carica di entusiasmo: “Certo, certo: prontissimo!“, parole che preannunciano la sua determinazione a dare il massimo per il suo nuovo club.

🚨 Samuele Ricci arrives in Milano. He will undergo his medical tests for Milan tomorrow morningpic.twitter.com/aH6WBV20tD — Milan Eye (@MilanEye) July 2, 2025

L’entusiasmo di Ricci è un ottimo presagio per il Milan, che si prepara ad accogliere un talento giovane ma già affermato nel panorama calcistico italiano. Il suo arrivo rappresenta un passo significativo nella strategia di mercato del club, volto a rafforzare il centrocampo con giocatori dotati di visione di gioco, capacità di recupero palla e qualità nella costruzione.

Visite Mediche e Firma: Il Via Libera Ufficiale

La giornata di domani sarà cruciale per il mediano classe 2001. Ricci si sveglierà presto per affrontare le visite mediche di rito, un passaggio fondamentale per ottenere l’idoneità sportiva. Solo dopo questo iter burocratico-sanitario, potrà apporre la sua firma sul contratto nella sede del club, rendendo ufficiale il suo trasferimento. La redazione di MilanNews24 ha promesso di seguire minuto per minuto i primi passi di Ricci da giocatore milanista, tenendo aggiornati i tifosi su ogni sviluppo. L’attesa è alle stelle, e ogni dettaglio sarà seguito con grande attenzione, dato l’interesse che circonda questo importante acquisto.

Dettagli dell’Operazione: Un Investimento Mirato

Samuele Ricci si annuncia come il primo acquisto ufficiale della sessione estiva di calciomercato per i rossoneri. Un segnale chiaro delle intenzioni del Milan di muoversi con tempismo e decisione. Già a partire da lunedì 7 giugno, il centrocampista sarà a disposizione di mister Massimiliano Allegri nella giornata del raduno a Milanello, pronto a iniziare la preparazione estiva con i suoi nuovi compagni di squadra. L’operazione che ha portato Ricci a Milano ha un costo totale di 24,5 milioni di euro, suddivisi in 23 milioni di parte fissa e 1,5 milioni di bonus. Questa cifra sottolinea l’importanza che il Milan attribuisce al giocatore, oggetto di una corte serrata da parte del club rossonero sin dallo scorso dicembre. Un ulteriore elemento di rilievo nell’accordo è la previsione di un 10% sulla futura rivendita, una clausola che tutela il Milan in caso di un ulteriore salto di qualità di Ricci. Il centrocampista firmerà un contratto quadriennale, con un’opzione per il quinto anno a favore del club, garantendo così una prospettiva a lungo termine per la sua permanenza in rossonero. L’arrivo di Ricci è un chiaro segno delle ambizioni del Milan e della sua volontà di costruire una squadra competitiva per la prossima stagione, puntando su giovani talenti italiani che possano fare la differenza. Sarà interessante vedere come si inserirà nel modulo di gioco di Allegri e quale contributo potrà dare fin da subito alla squadra.