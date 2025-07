MN24 – Ricci Milan, terminate le visite mediche del centrocampista. Ora l’idoneità

Ricci Milan – Terminate le visite mediche del centrocampista classe 2001. Si attendono aggiornamenti

Samuele Ricci ha completato questa mattina le visite mediche con il Milan, un passaggio fondamentale e propedeutico alla firma del contratto che lo legherà ai rossoneri. Il centrocampista, atteso con grande interesse nel capoluogo lombardo, ha superato tutti i test clinici e strumentali a cui è stato sottoposto, confermando la sua perfetta condizione fisica.

Ora l’attenzione si sposta sull’ottenimento dell’idoneità sportiva, l’ultimo tassello burocratico necessario prima di poter ufficializzare il suo passaggio al Diavolo. Si tratta di una formalità che, salvo imprevisti, dovrebbe essere espletata nelle prossime ore, permettendo al talentuoso mediano di mettersi a completa disposizione del nuovo corso tecnico del club meneghino.

Ricci, classe 2001, è un mediano dinamico e versatile che ha mostrato grandi doti di recupero palla e capacità di impostazione durante la sua esperienza al Torino. La sua duttilità e la sua visione di gioco lo rendono un profilo ideale per rinforzare la mediana del Milan, offrendo diverse soluzioni tattiche. L’entusiasmo attorno al suo arrivo è palpabile, sia tra i tifosi che all’interno della società, che vede in lui un investimento importante per il presente e il futuro del centrocampo.

L’acquisizione di Samuele Ricci rientra in una strategia precisa del Milan di puntare su giovani talenti italiani già affermati in Serie A, in grado di portare qualità e prospettiva alla squadra. Una volta ottenuta l’idoneità, si procederà con la firma del contratto, e l’annuncio ufficiale del suo trasferimento in rossonero sarà imminente.