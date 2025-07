Colombo, saluterà il Milan ancora una volta: trattative in corso con il Genoa

Colombo può lasciare il Milan nel corso del calciomercato estivo. Proseguono i contatti con il Genoa!

Il futuro di Lorenzo Colombo, giovane attaccante classe 2002 di proprietà del Milan, è nuovamente al centro delle dinamiche di mercato. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, sono in corso trattative per un suo possibile trasferimento dal Genoa al Milan, in quella che si preannuncia come l’ennesima operazione in prestito per il promettente centravanti.

Colombo, cresciuto nel settore giovanile del Diavolo, è considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione nel panorama calcistico italiano. Punta centrale di ruolo, è dotato di un fisico imponente, un buon colpo di testa e un tiro potente, caratteristiche che lo rendono un attaccante completo. Negli ultimi anni ha accumulato diverse esperienze in prestito, tra cui le tappe a Lecce e, più recentemente, proprio al Genoa. Questa serie di prestiti ha permesso al giovane attaccante di fare esperienza nel calcio professionistico e di confrontarsi con le realtà della Serie A, seppur con alterne fortune in termini di continuità e gol.

La sua permanenza al Genoa, dove ha trascorso l’ultima stagione, non è stata priva di alti e bassi. Nonostante abbia mostrato sprazzi del suo potenziale, non è riuscito a imporsi come titolare inamovibile nell’attacco del Grifone. Ora, con il rientro formale al Milan dopo la fine del prestito, si aprono nuove riflessioni sul suo percorso.

Il Milan, da parte sua, sta valutando attentamente le opzioni per Colombo. Il club di Via Aldo Rossi è sempre attento alla crescita dei propri giovani talenti e cerca la soluzione migliore per garantire loro il giusto minutaggio e le opportunità di sviluppo. Un nuovo prestito appare la soluzione più probabile, permettendo al giocatore di continuare il suo percorso di maturazione in un contesto competitivo, magari in una squadra dove possa avere maggiore spazio e responsabilità in campo. Questo scenario potrebbe anche permettere ai rossoneri di monitorare da vicino i suoi progressi in vista di un futuro rientro alla base.

Il Genoa, forte dell’esperienza maturata con il giocatore, potrebbe essere interessato a riaverlo, ma i dettagli della trattativa e la formula del trasferimento saranno cruciali. Le prossime settimane saranno decisive per definire il futuro di Lorenzo Colombo e capire quale sarà la sua prossima tappa nel mondo del calcio. L’obiettivo comune, sia per il giocatore che per il club meneghino, è trovare la piazza giusta per la sua definitiva esplosione.