Mercato Milan, Retegui più lontano? L’ultima indiscrezione sulla punta complica i piani di Tare

Mercato Milan, si allontana Mateo Retegui: l’Al Qadsiah pronto ad un’offerta monstre per l’attaccante dell’Atalanta

Il calciomercato estivo si infiamma con una notizia che scuote l’Italia: l’Al-Qadsiah, ambizioso club della Saudi Pro League, è pronto a sferrare un attacco decisivo per Mateo Retegui, l’attaccante dell’Atalanta e della Nazionale italiana. Dopo i recenti rifiuti incassati da profili come Moise Kean, Riccardo Orsolini e Jonathan David (quest’ultimo dato in procinto di accasarsi alla Juventus), la squadra saudita punta a un pezzo grosso del nostro campionato, con un’offerta che promette di far tremare le casse nerazzurre.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato, l’Al-Qadsiah avrebbe messo nel mirino nientemeno che il capocannoniere della scorsa Serie A. Un obiettivo di altissimo profilo, che dimostra la volontà del club arabo di investire cifre importanti per rinforzare la propria rosa con calciatori di comprovato valore. L’indiscrezione vuole che nella giornata di domani, giovedì 3 luglio, l’offerta ufficiale verrà formalizzata all’Atalanta. Si parla di una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro per il cartellino di Retegui, una somma che, se confermata, rappresenterebbe un investimento enorme e un’opportunità quasi irrinunciabile per la società bergamasca.

Questa mossa dell’Al-Qadsiah non è certo una sorpresa per chi segue le dinamiche del calciomercato saudita. Già nella scorsa estate, il medesimo club aveva tentato con insistenza di strappare Paulo Dybala alla Roma, arrivando molto vicino a un accordo. Questo dimostra la determinazione e la capacità economica delle squadre della Saudi Pro League di attrarre i migliori talenti del calcio internazionale. Il progetto saudita, infatti, continua ad attrarre molti campioni, complici gli ingaggi faraonici e le ambizioni di crescita del movimento calcistico locale.

L’interesse dell’Al-Qadsiah per Retegui complica notevolmente i piani del calciomercato Milan. I rossoneri, infatti, sono da tempo sul giocatore e lo considerano un obiettivo primario per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. La ricerca di un attaccante di peso è una delle priorità per il club di Via Aldo Rossi, e Retegui, con le sue prestazioni e il suo fiuto per il gol, rispondeva perfettamente all’identikit. L’irruzione del club saudita con un’offerta così robusta mette ora il Milan in una posizione difficile, rendendo l’operazione decisamente più ardua e costosa. I rossoneri dovranno valutare attentamente le proprie strategie e decidere se provare a rilanciare o virare su altri obiettivi, considerando la concorrenza agguerrita e la potenza economica dell’Al-Qadsiah.

Per l’Atalanta, invece, l’offerta rappresenta un bivio cruciale. Cedere Retegui per una cifra così elevata permetterebbe alla società di realizzare una plusvalenza significativa e di reinvestire sul mercato per rafforzare ulteriormente la squadra su più fronti. D’altra parte, perdere un giocatore del calibro di Retegui, leader offensivo e punto di riferimento, sarebbe un duro colpo dal punto di vista tecnico. La decisione finale spetterà alla dirigenza atalantina, che dovrà bilanciare le esigenze economiche con le ambizioni sportive del club. Il futuro di Mateo Retegui è ora più incerto che mai, con l’asse Arabia Saudita-Italia che continua a dettare le regole del calciomercato.