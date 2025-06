Calciomercato Milan, caccia al nuovo attaccante: Retegui supera Gyokeres nelle preferenze? La situazione

Calciomercato Milan, i rossoneri cercano un nuovo attaccante: Mateo Retegui potrebbe balzare in pole. Ultime

Il calciomercato Milan sta vivendo un’intensa fase di ricostruzione, con il centrocampo che vede già numerosi volti nuovi. Tuttavia, le mosse di mercato del club rossonero, sotto la guida di Massimiliano Allegri, si stanno ora concentrando sulla ricerca di un nuovo attaccante centrale. Nonostante l’arrivo di Santiago Gimenez a gennaio, il rendimento del messicano nei suoi primi sei mesi a Milanello non ha convinto appieno la dirigenza, spingendo la società a guardarsi intorno per trovare una nuova bocca da fuoco.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome che accende i sogni dei tifosi milanisti è senza dubbio quello di Viktor Gyokeres. L’attaccante svedese dello Sporting Lisbona ha avuto una stagione a dir poco straordinaria, realizzando l’incredibile cifra di 54 gol in 52 partite nel 2024/2025. Un rendimento da top player che ha attirato l’attenzione di numerosi top club europei, tra cui l’Arsenal e altre squadre della Premier League. Per assicurarsi le prestazioni di Gyokeres, il Milan dovrebbe sborsare una cifra vicina ai 75 milioni di euro, un investimento faraonico che al momento sembra fuori portata per le casse rossonere, soprattutto considerando l’assenza dalle competizioni europee.

Mateo Retegui: L’Alternativa Realistica e Concreta per l’Attacco del Milan

In questo scenario, emerge con forza il nome di Mateo Retegui. Il centravanti dell’Atalanta, che si è distinto per la sua potenza fisica, il suo fiuto del gol e la sua capacità di giocare con la squadra, rappresenta la principale alternativa a Gyokeres per l’attacco del Milan. Retegui, con la sua esperienza nel calcio italiano e le sue caratteristiche tecniche e fisiche, sembra essere il profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo rossonero. I costi per il suo cartellino appaiono decisamente più accessibili rispetto a quelli dello svedese, con l’Atalanta che potrebbe iniziare a trattare per una cifra intorno ai 50 milioni di euro, una somma che il Milan potrebbe cercare di abbassare ulteriormente attraverso una trattativa serrata.

L’acquisto di Retegui porterebbe al Milan un attaccante giovane ma già affermato, con margini di crescita ancora importanti. La sua determinazione e la sua mentalità da combattente si sposerebbero perfettamente con lo spirito che Allegri vuole infondere alla sua squadra. Inoltre, la sua conoscenza del campionato italiano e la sua nazionalità italiana (grazie alle sue origini) lo renderebbero un elemento prezioso anche in ottica di liste UEFA e campionati.

La Strategia del Milan: Tra Sogni Proibiti e Obiettivi Concreti

Il Milan, dunque, si trova davanti a un bivio: inseguire un sogno quasi proibito come Gyokeres, con la consapevolezza di non poter competere economicamente con le big inglesi, o puntare su un obiettivo più concreto e raggiungibile come Retegui. La strategia del club sembra orientata a costruire un tesoretto sul mercato attraverso cessioni mirate, ma l’imminenza della prossima stagione spinge a prendere decisioni rapide. L’obiettivo primario è evitare aste e trovare un attaccante che possa garantire un alto numero di gol e un contributo significativo al gioco della squadra.

L’attesa per Gyokeres significherebbe, per il Milan, rischiare che una delle squadre di Premier League anticipi i tempi e chiuda l’affare, lasciando i rossoneri a mani vuote. Per questo motivo, il nome di Retegui si fa sempre più strada come la soluzione più sensata e percorribile per rafforzare l’attacco del Milan. La dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per trovare la giusta quadra finanziaria e convincere l’Atalanta a cedere il suo attaccante, nella speranza di regalare ad Allegri il nuovo bomber che possa guidare il Milan verso i prossimi successi.