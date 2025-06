Ricci Milan, tutti i motivi dietro il colpo targato Tare! I rossoneri l'hanno acquistato perchè... Ultimissime

Ricci Milan, emergono tutti i motivi dietro la decisione del club rossonero di acquistare il centrocampista italiano dal Torino

Il calciomercato Milan ha ufficialmente chiuso un’importante trattativa di calciomercato, assicurandosi le prestazioni di Samuele Ricci, talentuoso centrocampista classe 2001 proveniente dal Torino. Un affare che era nell’aria da tempo e che conferma la strategia lungimirante del club rossonero, sempre attento a investire su giovani talenti italiani con già una solida esperienza in Serie A. La notizia, riportata da Calciomercato.com, sottolinea la determinazione e la rapidità con cui il Milan ha saputo concludere l’operazione.

Una Trattativa Lunga e Fruttuosa: Il Milan su Ricci da Oltre un Anno

Il corteggiamento del Milan per Samuele Ricci non è certo una novità. Già da oltre un anno, il club rossonero aveva messo gli occhi sul giovane centrocampista, seguendolo attentamente, osservandolo in campo e raccogliendo informazioni dettagliate sulle sue prestazioni e il suo profilo. Un primo approccio esplorativo era stato tentato nell’estate del 2024, con l’obiettivo di comprendere i costi e i margini di una potenziale operazione. La perseveranza del Milan ha finalmente dato i suoi frutti: nelle ultime settimane, la trattativa con il Torino ha subito una decisiva accelerazione, culminata nella chiusura definitiva dell’accordo.

La parola mantenuta dal presidente del Torino, Urbano Cairo, è stata cruciale per la buona riuscita dell’affare. A gennaio scorso, in occasione del rinnovo di Ricci fino al 2028, Cairo aveva fatto una promessa chiara: in caso di offerte pari o superiori ai 25 milioni di euro, il giocatore sarebbe stato lasciato partire. L’offerta del Milan, che sfiora proprio quella cifra con i bonus, ha rispettato i termini prefissati. Inoltre, la ferma volontà del giocatore di trasferirsi in rossonero ha semplificato notevolmente il processo, rendendo rapido e agevole il raggiungimento dell’accordo finale.

Perché Ricci Era l’Obiettivo Primario del Milan: Identikit Perfetto

Il Milan non ha scelto Ricci a caso. Il club cercava un profilo ben definito: un centrocampista giovane ma che avesse già maturato una certa esperienza, preferibilmente italiano e con una profonda conoscenza della Serie A. Samuele Ricci, che tra pochi mesi compirà 24 anni, rispondeva in pieno a tutti questi requisiti. La sua capacità di ricoprire più ruoli a centrocampo e la sua visione di gioco lo rendono un elemento estremamente versatile.

Nonostante l’interesse di altri club di spicco, sia italiani che stranieri – tra cui si menzionano il Manchester City (che aveva inviato i propri osservatori) e l’Inter (che lo considerava un potenziale sostituto di Calhanoglu) – il Milan è stato il più rapido e determinato a chiudere l’operazione. Questa rapidità ha permesso ai rossoneri di anticipare la concorrenza e di assicurarsi un giocatore che era un obiettivo primario per il rafforzamento del proprio organico.

La Crescita di Ricci al Torino: Da Emergenti a Capitano

Samuele Ricci è approdato al Torino nel gennaio 2022 dall’Empoli, e in poco tempo si è imposto come un elemento fondamentale della squadra granata, arrivando persino a indossare la fascia di capitano. Inizialmente impiegato come regista, durante l’ultima stagione sotto la guida di Juric ha dimostrato la sua versatilità, lavorando anche come mezz’ala, con la tendenza a inserirsi senza palla nell’area avversaria. Questa caratteristica lo rende un giocatore interessante anche per un tecnico come Allegri, che potrebbe sfruttarlo in diversi moduli tattici nel Milan.

La sua costanza e affidabilità sono testimoniate dai numeri. Nell’ultima stagione, con Vanoli in panchina, Samuele ha saltato solo due partite per squalifica e altre due per problemi fisici, dimostrando una notevole integrità fisica. Il suo contributo non si limita alla fase difensiva e di costruzione del gioco: ha realizzato due assist (uno in campionato e uno in Coppa Italia) e un gol decisivo contro l’Udinese, che ha permesso al Torino di conquistare un importante pareggio finale. Queste statistiche evidenziano la sua crescita esponenziale e il suo impatto sempre più significativo sul campo.

Con l’arrivo di Samuele Ricci, il Milan si assicura un centrocampista moderno, completo e con ampi margini di crescita. Un acquisto che promette di rafforzare ulteriormente la squadra e di rappresentare un investimento strategico per il futuro del club rossonero.