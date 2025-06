Calciomercato Milan scatenato: Samuele Ricci si aggiunge a Modric, impatto da oltre 10 milioni sul bilancio. Le cifre

Condividi via email

Calciomercato Milan, dopo Luka Modric chiuso anche l’arrivo di Samuele Ricci in rossonero: il peso a bilancio dell’operazione

Il calciomercato estivo 2025 si sta rivelando bollente per il Milan, che dopo l’arrivo altisonante di Luka Modric mette a segno un altro colpo significativo per il suo centrocampo: si tratta di Samuele Ricci, giovane e promettente mediano del Torino. Un interesse storico dei rossoneri che si è concretizzato in queste ore con un’operazione da 25 milioni di euro complessivi, inclusi i bonus, come riportato da Calcio e Finanza.

L’acquisto di Ricci conferma la volontà del Diavolo di rinforzare e ringiovanire un reparto cruciale, il centrocampo, che si sta delineando come uno dei più dinamici della Serie A. L’arrivo di Modric, una vera e propria leggenda, unito alla freschezza e al talento di Ricci, crea un mix interessante di esperienza e prospettiva. Ma l’evoluzione potrebbe non fermarsi qui: si parla infatti di possibili ulteriori innesti, con i nomi degli svizzeri Granit Xhaka (attualmente al Bayer Leverkusen) e Ardon Jashari (dal Club Brugge) che circolano con insistenza. L’obiettivo è chiaro: fornire a Massimiliano Allegri una rosa sempre più completa e competitiva per affrontare al meglio le sfide future.

Le cifre dell’affare Ricci: un’analisi approfondita sull’impatto economico

Ma quanto inciderà l’acquisto di Samuele Ricci sui conti del Milan? Calcio e Finanza ha fornito un’analisi dettagliata delle cifre che compongono l’investimento. Partendo dal cartellino, l’accordo con il Torino sarebbe stato raggiunto sulla base di 22 milioni di euro di parte fissa. Considerando che il calciatore firmerà un contratto quinquennale, legandosi al Milan fino al 2030, la quota di ammortamento annuale sarà pari a 4,4 milioni di euro per la prossima stagione calcistica. Questa cifra rappresenta il costo del cartellino “spalmato” sulla durata del contratto, un elemento fondamentale per valutare l’impatto a bilancio.

A questa voce va poi aggiunto lo stipendio del giocatore. Secondo le indiscrezioni raccolte, l’ingaggio di Samuele Ricci dovrebbe ammontare a 2,5 milioni di euro netti a salire, più i bonus. Per calcolare l’impatto lordo sul bilancio, tenendo conto delle imposte e dei contributi, si stima un costo pari a 4,63 milioni di euro lordi. Dunque, sommando la quota di ammortamento e lo stipendio lordo, il peso complessivo a bilancio di Samuele Ricci per la sua prima stagione in rossonero sarà di 10,03 milioni di euro. Una cifra significativa che dimostra l’importanza dell’investimento fatto dal Milan su questo giovane e promettente centrocampista.

L’arrivo di Ricci, quindi, non è solo un segnale forte sul fronte tecnico-tattico, ma anche una chiara indicazione della strategia finanziaria del calciomercato Milan, orientata a investire su talenti emergenti con prospettive di crescita a lungo termine, affiancandoli a campioni affermati come Luka Modric. La gestione oculata delle risorse e la ricerca di un equilibrio tra costi e benefici saranno cruciali per il successo sportivo ed economico del club nelle prossime stagioni.