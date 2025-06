Ricci, novità sulle visite mediche: le ultime da casa Milan

Condividi via email

Ricci al Milan è ormai un discorso chiuso. Arrivano novità sulla possibile data delle visite mediche

Il Milan è vicinissimo ad assicurarsi le prestazioni di Samuele Ricci, centrocampista del Torino. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira (e confermato anche da altre fonti giornalistiche specializzate), il club rossonero sta pianificando le visite mediche del giocatore già per questa settimana, a testimonianza dell’avanzato stato della trattativa.

L’accordo tra Milan e Torino per Ricci sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 25 milioni di euro, inclusi bonus, una cifra importante che riflette il valore del giovane talento italiano. Ricci si legherà al Milan con un contratto di cinque anni, che ne farà uno dei pilastri del centrocampo rossonero per il futuro.

L’arrivo di Samuele Ricci è una mossa strategica per il Milan, che punta a rinforzare la propria mediana con un profilo giovane ma già con una consolidata esperienza in Serie A. Ricci, classe 2001, è cresciuto nell’Empoli e ha dimostrato le sue qualità al Torino, distinguendosi per la sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la sua versatilità tattica.

Le visite mediche, seppur una formalità, rappresentano l’ultimo scoglio prima della firma e dell’ufficialità dell’acquisto. L’accelerazione dei tempi da parte del Milan suggerisce la volontà di chiudere l’operazione il prima possibile per avere il giocatore a disposizione per l’inizio del ritiro pre-campionato e integrarlo al meglio nel progetto tecnico.

Con l’imminente arrivo di Ricci, il Milan rafforza ulteriormente il suo reparto centrale, garantendosi un elemento prezioso per la prossima stagione e per gli anni a venire. La notizia, anticipata da Schira, conferma l’intenso lavoro della dirigenza rossonera sul mercato per costruire una squadra competitiva su più fronti.