MN24 – Ricci Milan, svelato il numero di maglia: succede a quel centrocampista ancora in rosa

Ricci Milan, il nuovo centrocampista rossonera ha scelto il numero 4 ereditando la maglia appartenuta ad Ismael Bennacer

Il calciomercato Milan ha ufficialmente annunciato un nuovo capitolo nella storia della sua iconica maglia numero 4. A partire dalla prossima stagione, sarà Samuele Ricci, il giovane e promettente centrocampista, a indossare questo numero che porta con sé un’eredità significativa. La notizia, diffusa tramite un comunicato ufficiale del club rossonero, ha subito catturato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, generando discussioni e aspettative.

Per ben due stagioni, la maglia numero 4 è stata indosso a un pilastro del centrocampo rossonero: Ismaël Bennacer. L’algerino, con la sua visione di gioco, la sua grinta e la sua capacità di dettare i ritmi, ha saputo onorare questo numero, diventando un punto di riferimento per la squadra e un idolo per la curva. Il suo contributo è stato fondamentale in momenti chiave, consolidando la sua reputazione come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. L’immagine di Bennacer con la 4 è ormai impressa nella memoria collettiva dei sostenitori milanisti, rendendo il passaggio di consegne un momento particolarmente simbolico.

L’arrivo di Samuele Ricci, dunque, non è solo un semplice acquisto, ma rappresenta un investimento per il futuro e una chiara indicazione delle intenzioni del Milan di costruire una squadra sempre più competitiva e proiettata verso il domani. Ricci, cresciuto calcisticamente in settori giovanili di prestigio e già con esperienze significative nel calcio professionistico, è stato individuato come il profilo ideale per rafforzare il reparto mediano. La sua giovane età, unita a una già spiccata maturità tattica e a una notevole visione di gioco, lo rende un prospetto estremamente interessante.

La scelta di affidargli proprio la maglia numero 4 non è casuale. È un gesto di grande fiducia da parte della società e dello staff tecnico, un chiaro segnale che si punta su di lui per il presente e, soprattutto, per il futuro. Questa maglia, infatti, non è un semplice numero, ma rappresenta un ruolo di responsabilità e di leadership a centrocampo. Ricci dovrà dimostrare non solo le sue qualità tecniche e fisiche, ma anche la capacità di gestire la pressione e di essere un punto di riferimento per i compagni, proprio come ha fatto in precedenza Bennacer.

I tifosi del Milan, sempre molto attenti alle dinamiche del club, attendono con ansia di vedere Samuele Ricci in campo con la sua nuova maglia. Le aspettative sono alte, ma la fiducia nel giovane centrocampista è palpabile. Il suo impegno, la sua determinazione e il suo talento saranno gli ingredienti fondamentali per scrivere un nuovo capitolo di successo nella storia della maglia numero 4 del Milan. Sarà interessante osservare come Ricci si integrerà nei meccanismi di gioco e come saprà raccogliere il testimone lasciato da un giocatore del calibro di Ismaël Bennacer. Per tutte le ultime notizie e gli aggiornamenti ufficiali, si raccomanda di consultare il sito ufficiale AC Milan e i canali social del club.