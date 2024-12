Ricci Milan, spunta il piano per portarlo a Milanello! C’entra l’esubero, cosa succede

Ricci Milan, i rossoneri vogliono strappare al Torino una prelazione per il prossimo giugno: carta Jovic da giocare

Come riportato da Tuttosport, il Torino ha bussato alla porta del calciomercato Milan per un calciatore fuori dal progetto tecnico rossonero e pronto a lasciare Milanello già a gennaio.

Nel summit in casa granata infatti si è riparlato di Jovic del Milan, che va da sé potrebbe arrivare se i rossoneri apriranno al prestito. Una possibilità concreta, visto pure il forte interesse del Milan per Ricci (a giugno). Attualmente l’attaccante serbo è fermo ai box per infortunio. L’intenzione di Furlani è quella di strappare una prelazione sul centrocampista in vista della prossima estate: la missione è già partita.