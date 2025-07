Ricci Milan, definiti gli ultimi dettagli con il Torino: tra cifre, bonus e percentuali

Ricci Milan – Accordo definito con il Torino! Tra cifre, bonus e percentuali della trattativa

Il Milan ha chiuso un importante affare di mercato, assicurandosi le prestazioni di Samuele Ricci, talentuoso centrocampista del Torino. L’intesa tra i due club è stata raggiunta sulla base di 23 milioni di euro cash, a cui si aggiungeranno 1.5 milioni di euro di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. Un’ulteriore clausola contrattuale prevede che il Torino incasserà il 10% sulla futura rivendita del giocatore, un dettaglio che testimonia la lungimiranza del club granata nel voler beneficiare anche di un’eventuale futura plusvalenza.

L’arrivo di Ricci rappresenta un tassello significativo nella strategia di rafforzamento del Milan per la prossima stagione. Il club di Via Aldo Rossi, sempre attento ai giovani talenti italiani, si assicura un mediano con ottime qualità tecniche, visione di gioco e capacità di recuperare palloni, elementi che lo rendono un profilo ideale per il centrocampo rossonero. La sua duttilità e la sua maturità tattica, nonostante la giovane età, lo rendono un investimento importante sia per il presente che per il futuro del Diavolo.

Per Samuele Ricci, questo trasferimento segna un passo cruciale nella sua carriera. Dopo essersi affermato come uno dei migliori centrocampisti emergenti in Serie A con la maglia del Torino, avrà ora l’opportunità di misurarsi in un contesto di altissimo livello, giocando in un club con ambizioni di vertice in Italia e in Europa. L’ex Empoli potrà mettere in mostra le sue doti in un palcoscenico più prestigioso, con la possibilità di crescere ulteriormente sotto la guida dello staff tecnico del Milan.

L’operazione è il frutto di lunghe trattative che hanno visto le dirigenze di Milan e Torino lavorare per trovare un punto d’incontro. La formula scelta, con una parte fissa consistente e bonus legati al rendimento, oltre alla percentuale sulla futura rivendita, evidenzia la volontà di entrambe le società di tutelare i propri interessi e valorizzare al meglio il calciatore.

Con l’ufficialità dell’acquisto di Ricci, il Milan continua a delineare la sua rosa per la prossima stagione, puntando su un mix di esperienza e gioventù. I tifosi rossoneri possono ora guardare con maggiore ottimismo all’inizio del campionato, sapendo che il centrocampo si è arricchito di un elemento di grande prospettiva e qualità.