Ricci Milan, attesa finita e programma confermato! Domani le visite mediche, il riepilogo della trattativa

Ricci Milan, domani il giorno delle visite mediche del centrocampista italiano: programma totalmente confermato

L’attesa è finita: Samuele Ricci sta per diventare un nuovo calciatore del calciomercato Milan. Dopo l’accordo raggiunto nella giornata di domenica tra il club rossonero e il Torino, il giovane centrocampista si appresta a iniziare la sua avventura nel capoluogo lombardo. Quella di domani, giovedì 3 luglio 2025, sarà una data cruciale per Ricci, che si sottoporrà al consueto iter di visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al Diavolo per le prossime stagioni.

Le visite mediche, come di consueto, si terranno presso la rinomata Clinica La Madonnina, punto di riferimento per gli accertamenti sanitari dei calciatori milanesi. Successivamente, Ricci otterrà l’idoneità sportiva, l’ultimo fondamentale passaggio burocratico prima di apporre la sua firma sul contratto. Questo sigillo chiuderà definitivamente una trattativa che ha tenuto banco per diversi giorni, culminata con l’intesa tra le due società.

L’arrivo di Ricci al Milan è stato accolto con grande entusiasmo sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori. Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, ha dedicato ampio spazio all’evento, titolando in maniera evocativa: “Ricci scopre il Milan“. Un titolo che ben sintetizza l’atmosfera di attesa e curiosità intorno a questo trasferimento, che porterà un tassello importante nel centrocampo rossonero.

L’operazione economica che ha portato Ricci dal Torino al Milan si è chiusa su cifre significative, a testimonianza del valore che il club di Via Aldo Rossi attribuisce al giocatore. Il costo totale dell’affare ammonta a 25 milioni di euro. Di questi, 22 milioni di euro costituiscono la base fissa, una somma considerevole per un calciatore di soli 23 anni. A questa si aggiungono 3 milioni di euro di bonus, legati probabilmente al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi individuali e di squadra.

Samuele Ricci, nonostante la giovane età, vanta già una buona esperienza nel calcio professionistico e ha già vestito la maglia della Nazionale italiana. Le sue qualità di centrocampista versatile, capace di abbinare doti di interdizione a una buona visione di gioco e a un’ottima tecnica, lo rendono un profilo estremamente interessante per il progetto tecnico del Milan. La sua capacità di dettare i tempi, recuperare palloni e impostare l’azione sarà fondamentale per la mediana rossonera, che potrà contare su un elemento di prospettiva e già con un bagaglio importante.

L’acquisto di Ricci si inserisce perfettamente nella strategia del Milan di puntare su giovani talenti italiani con margini di crescita elevati. L’obiettivo è costruire una squadra solida e competitiva per il presente, ma soprattutto proiettata verso un futuro di successi. Con l’arrivo di Ricci, il centrocampo del Milan acquisisce ulteriore qualità e profondità, elementi cruciali per affrontare gli impegni su più fronti, dal campionato alla Champions League. I tifosi rossoneri sono pronti ad accogliere il loro nuovo numero 8, sperando che possa diventare uno dei pilastri del Milan che verrà.