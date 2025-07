Condividi via email

Calciomercato Milan, conclusa definitivamente l’operazione Ricci: cifre e dettagli della chiusura con il Torino. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è sempre più vicino a concludere un’importante operazione di mercato che vedrà l’approdo di Samuele Ricci, talentuoso centrocampista del Torino, a Milanello. Secondo quanto rivelato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l’accordo tra i rossoneri e il club granata sarebbe ormai ai dettagli, con cifre significative che evidenziano la volontà del Diavolo di rinforzare il proprio reparto mediano con un elemento di prospettiva e già affermato nel panorama calcistico italiano.

Dettagli dell’operazione Ricci al Milan

L’operazione, come riportato da Di Marzio, si aggirerebbe intorno a una base fissa di 23 milioni di euro, una somma considerevole che testimonia la valutazione elevata del giovane mediano. A questa cifra si aggiungerebbero 1,5 milioni di euro di bonus, legati probabilmente al raggiungimento di determinati obiettivi individuali e di squadra. Un ulteriore elemento di rilievo è la clausola del 10% sulla futura rivendita del giocatore, un dettaglio che il Torino ha voluto inserire per tutelarsi e beneficiare di una potenziale futura valorizzazione di Ricci.

Chi è Samuele Ricci: il profilo del centrocampista nel mirino dei rossoneri

Samuele Ricci, classe 2001, è un centrocampista centrale che ha dimostrato nelle ultime stagioni di possedere notevoli qualità tecniche e tattiche. Cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, dove ha esordito tra i professionisti, si è poi affermato al Torino come uno dei pilastri del centrocampo, distinguendosi per la sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la precisione nei passaggi. Il suo arrivo offrirebbe al tecnico Max Allegri opzioni importanti in mezzo al campo, aumentando la qualità e la profondità della rosa.

L’innesto di Ricci rappresenta un chiaro segnale delle ambizioni del Milan di continuare a competere ai massimi livelli. Con questa operazione, il glorioso club meneghino si assicura un giocatore giovane ma già con esperienza in Serie A, in grado di dare un contributo immediato e di crescere ulteriormente negli anni a venire. I tifosi del Milan attendono ora l’ufficialità per accogliere il loro nuovo centrocampista.