Ricci a Dazn: «Con questa maglia devi dare più del cento per cento. Mister Allegri? Ecco cosa ci dice…»

1 ora ago

Ricci

Ricci, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn alla conclusione del match tra Pisa e Milan

Samuele Ricci, alla conclusione della sfida tra Pisa e Milan, match valevole per 25esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

Sul gol di Modric e la sua azione: «Mi ha passato la palla poi mi hanno aspettato tutti tranne che lui. Alla fine è arrivato da dietro e ha segnato, sintomo di tanta voglia di non mollare».

Sui consigli del mister: «Il mister ci ha sempre detto di stare sul pezzo, di non mollare niente. Questa è una forza, perché alla lunga ti dà sempre qualcosa».

Sul gruppo: «Bisogna sentirsi tutti titolare, a volte capita che giochi dall’inizio a volte no. Non vestiamo una maglia qualunque, bisogna sempre onorarla e dare più del 100 per cento. Il mister ha sempre puntato sul carattere e la voglia di vincere».

Sul sogno Scudetto: «Sicuramente fa piacere stare lassù, con tutte quelle squadre di grande qualità. Ma noi pensiamo partita dopo partita, abbiamo tanti margini di miglioramento. Una partita come quella di stasera devi chiuderla prima».

