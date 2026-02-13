Pagelle Pisa Milan 1-2: Modric opportuno, Rabiot ingenuo. Fullkrug, ma che sbagli?

Pagelle Pisa Milan: di seguito i voti ai protagonisti rossoneri che trovano una vittoria a dir poco fondamentale

Da poco è terminata la sfida tra Pisa e Milan, queste le pagelle del match giocato all’Arena Garibaldi:

TOP: Modric

FLOP: Fullkrug

MAIGNAN 6 – Chiamato a diversi interventi, soprattutto su calci piazzati e rimesse laterali. Sbaglia alcune uscite. Sul gol di Loyola può davvero poco.

TOMORI 6 – Si mantiene come terzino destro in fase di impostazione ma non spinge mai davvero. Difensivamente non commette gravi errori.

GABBIA 6 – Regge la sfida fisica con Stojilković ma tornano alcune amnesie difensive. Tutto sommato, una prova sufficiente.

PAVLOVIC 7 – Prima di tutto dalle sue parti non passa mai nessuno. Poi, quando gli spazi si chiudono, è lui ad aprire gli spiragli: proprio da un movimento del genere nasce il calcio di rigore poi sbagliato da Fullkrug.

ATHEKAME 6 – Propositivo in avanti, un po’ timoroso indietro. Si rende protagonista di alcuni ottimi cross e da uno di questi nasce il gol che apre le marcature di Loftus-Cheek. PULISIC 6 (77′): Entra e la difesa del Pisa va nel panico. Basta questo.

FOFANA 6 – Non inizia benissimo e Allegri lo riprende dalla panchina. Cerca un lavoro sporco ma i ritmi non lo aiutano. RICCI 6,5 (dal 72′): Entra e fa ciò che non ha fatto Fofana. Spinge subito dopo il gol del Pisa e dalla sua testardaggine arriva il gol del 2-1.

MODRIC 7,5 – Non è stata la prova più brillante, anzi, poiché fa alcuni errori non da lui. A ritmi lenti cerca gli spiragli giusti ma davanti a 10 uomini schierati non è semplice. Nel secondo tempo, quando le squadre si allungano, si lancia in avanti e crede nell’azione di Ricci a tal punto da mettere in rete il pallone del 2-1.

RABIOT 5,5 – Un’ottima prova fino a quel doppio cartellino giallo che proprio non ci voleva. Già diffidato, salterà sicuramente la prossima di campionato, sperando che non se ne aggiungano altre…

BARTESAGHI 6 – Spinge in avanti e mette al centro dei cross molto interessanti. La qualità dei suoi traversoni sta aumentando ma ciò che deve migliorare è lo spunto individuale: in alcune occasioni avrebbe potuto puntare il diretto avversario.

LOFTUS-CHEEK 7 – Inizia la partita con le prediche di Allegri che dal primo minuto gli chiede ben altri movimenti. Ed effettivamente il suo gol arriva proprio seguendo le indicazioni del mister. Oltre la rete, però, nient’altro. LEAO 6 (dal 72′): Sta meglio, si vede, ma il Rafa che conosciamo è ancora lontano.

NKUNKU 5 – Sono solo due i palloni toccati nell’area avversaria. Poco spazio e grande aggressività della difesa avversaria, è vero, ma ci si aspettava maggiore intraprendenza. FULLKRUG 4 (dal 45′): Entra e dopo neanche 2′ sforna un assist per il gol, poi annullato, di Rabiot. Dopo altri 10′ ha l’occasione per firmare il raddoppio ma, su calcio di rigore, sbaglia clamorosamente spedendo la palla fuori. Un errore, che, purtroppo, pesa tanto e che poteva costare caro.

ALLEGRI 6 – La settimana di riposo in più poteva, e doveva, donare qualcosa a questo Milan. Nel primo tempo, però, si rivedono quei difetti che tanto fanno male contro le piccole: lenti, imprecisi e molli. Poi, nella seconda frazione la musica cambia e la squadra trova una vittoria meritata.