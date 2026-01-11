 Ricci a Dazn, le sue parole prima di Fiorentina Milan
Ricci a Dazn: «Con Jashari mi trovo molto bene. Dobbiamo fare meglio in fase difensiva»

Ricci

Samuele Ricci, giocatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Milan

Samuele Ricci, a pochi minuti dall’inizio di Fiorentina-Milan, match valevole per 20esima giornata della Serie A 2025/26, è intervenuto ai microfoni di Dazn. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni.

«I miei compiti saranno sempre gli stessi, con Jashari mi trovo molto bene. Cercheremo di fare la nostra partita, dobbiamo fare bene in fase difensiva. Vanoli? Oltre il rapporto professionale c’è grande amicizia. Il mister mi ha allenato e mi ha insegnato tanto. Gli auguro il meglio»

