Ricardo Rodriguez al Torino: fissate le visite mediche

Ricardo Rodriguez, terzino svizzero ex Milan, nella prossima settimana diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Torino

Ricardo Rodriguez è un nuovo giocatore del Torino, manca solo l’ufficialità. Il terzino svizzero si trasferirà in granata per i prossimi 4 anni, al Milan 3 milioni di euro più bonus per il cartellino del laterale elvetico.

Ricardo Rodriguez nella prossima settimana tornerà dalle vacanze per sostenere le visite mediche con il Torino per poi apporre la firma sul nuovo contratto che gli frutterà 1,8 milioni di euro (300 mila in meno rispetto il Milan).