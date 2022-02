ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ribery ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dicendo tra i vari temi la sua sulla lotta scudetto, con il Milan preferito

Ribery ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dicendo tra i vari temi la sua sulla lotta scudetto, con il Milan preferito:

«Per lo scudetto direi Milan, anche per Ibra. Lo merita come persona e come giocatore, per quello che ha fatto nella sua carriera. Mi piacerebbe se il Milan vincesse soprattutto per lui»