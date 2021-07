Riapertura stadi, il Governo apre ai posti a scacchiera: la situazione

La FIGC e il Governo dialogano per provare a riaprire gli stadi almeno al 50%. La Federazione ha proposto di introdurre la disposizione a scacchiera per i posti a sedere così da aumentare la disposizione e consentire comunque il distanziamento sociale fondamentale in questo periodo di pandemia.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Governo avrebbe aperto a questa ipotesi ma ci sarebbe anche un’altra possibilità. Lega, FIGC e società, nel caso in cui non si dovesse arrivare a un accordo per tenere la capienza almeno al 50%, chiederanno di pagare meno tasse così da limitare i danni dovuti ai mancati introiti dagli stadi.