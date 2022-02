ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Retroscena Pioli: ha chiesto di non cantare più “Pioli is on fire”. Il tecnico vuole che il coro resti tra i tifosi

Gazzetta questa mattina si sofferma sul rapporto eccellente tra Stefano Pioli e i giocatori del Milan.

Saelemaekers, Kessie, Diaz, più Theo e Castillejo hanno cominciato a cantare il tormentone“Pioli is on fire” sul pullman tempo fa, ma l’allenatore ha deciso che nel riscaldamento a San Siro una volta bastava e avanzava. Perché il focus non dev’essere su di lui ma sui protagonisti che scendono in campo.