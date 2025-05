Retrocessione Milan Futuro, il progetto va avanti: con o senza ripescaggio, queste le linee guida del club

Retrocessione Milan Futuro, in attesa dell’eventuale ripescaggio il progetto dei rossoneri va avanti: queste le linee guida del club

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan si hanno le idee chiare per quanto riguarda il progetto di Milan Futuro, appena retrocesso in Serie D.

Con o senza ripescaggio, Milan Futuro cambia. II progetto va avanti, ma la rosa sarà più giovane e composta soprattutto dai giocatori che usciranno dalla Primavera. Sarà seguita la linea della squadra B del Barcellona che sta per retrocedere nella 4ª categoria spagnola.