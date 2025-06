Retegui, sentite Veron: «Milan e Juventus? Adesso è l’opportunità»

Retegui obiettivo del Milan? Arriva la risposta di Juan Sebastian Veron sull’attaccante dell’Atalanta

Il Festival del Calcio in atto a Parma “apre” le porte di un trasferimento di Mateo Retegui alla Juventus. Il futuro a tinte bianconere glielo spalanca Juan Sebastian Veron, il quale vede l’italo-argentino perfetto anche per il Milan. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di TUTTOmercatoWEB.

PAROLE – «Conosco Retegui, lo abbiamo portato all’Estudiantes e vedevamo in lui un tipo di centravanti che da promessa è diventata realtà. Adesso arriva l’opportunità di confermarlo in squadre come Milan e Juve che hanno una storia incredibile e che in quel ruolo hanno vinto anche il Pallone d’oro. Retegui ha la mentalità giusta e le qualità»