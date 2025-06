Retegui Milan è la notizia circolata nella sera di ieri. Il costo elevato del capocannoniere della Serie A il vero problema

Il calciomercato entra nel vivo e le grandi manovre per rinforzare gli attacchi delle big di Serie A iniziano a delinearsi. Un nome che sta accendendo l’interesse di diverse squadre, in particolare Milan e Juventus, è quello di Mateo Retegui. L’attaccante della Nazionale italiana, reduce da una stagione importante, è finito prepotentemente nel mirino dei top club, nonostante le cifre richieste per il suo cartellino si preannuncino elevate. A rilanciare con forza questa indiscrezione è il noto giornalista Gianluca Di Marzio, un’autorità indiscussa nel panorama del calciomercato, che ha fornito aggiornamenti significativi sulla situazione.

Secondo quanto riportato da Di Marzio, il Milan avrebbe messo gli occhi su Retegui e starebbe valutando seriamente l’ipotesi di affondare il colpo, nonostante il costo elevato dell’operazione. L’attaccante italo-argentino, con le sue caratteristiche di punta centrale moderna, capace di legare il gioco e di essere letale in area di rigore, si adatterebbe perfettamente alle esigenze tattiche dei rossoneri, che sono alla ricerca di un profilo affidabile per il reparto offensivo. La dirigenza milanista, in accordo con la nuova impostazione tecnica, sembrerebbe convinta delle qualità del giocatore e della sua capacità di fare la differenza nel campionato italiano. L’investimento, seppur oneroso, sarebbe visto come un tassello fondamentale per alzare il livello di competitività della squadra.

Tuttavia, il Milan non è l’unica pretendente a Retegui. Sull’attaccante ci sarebbe anche il forte interesse della Juventus. I bianconeri, a loro volta, stanno valutando attentamente la situazione e potrebbero inserirsi nella corsa per assicurarsi le prestazioni del giocatore. La Juventus è in una fase di ricostruzione e rinnovamento del proprio attacco, e un profilo come quello di Retegui, giovane ma già affermato in Serie A, rappresenterebbe un’opzione molto interessante. La concorrenza tra i due club, Milan e Juventus, potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo del cartellino, rendendo la trattativa ancora più complessa e avvincente.

Il costo elevato di Retegui, come sottolineato da Di Marzio, è l’aspetto principale che frena le due squadre, ma non le allontana del tutto. L’Atalanta, proprietaria del cartellino, è consapevole del valore del suo attaccante e non ha intenzione di fare sconti. La sua giovane età, il passaporto italiano (fondamentale per le liste europee e nazionali) e la sua capacità di aver dimostrato di saper incidere in Serie A, lo rendono un asset prezioso sul mercato.

Nelle prossime settimane, la situazione sarà destinata a evolversi. Milan e Juventus dovranno decidere se concretizzare il loro interesse con offerte ufficiali e se saranno disposte a sostenere l’investimento richiesto dall’Atalanta. Il calciomercato, come sempre, si preannuncia ricco di colpi di scena, e Mateo Retegui è senza dubbio uno dei nomi che animerà le prossime settimane, con i riflettori puntati sul suo futuro, diviso tra le ambizioni rossonere e bianconere.