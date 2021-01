Repubblica – Roma , Friedkin sconcertato per la prestazione nel derby

La Repubblica racconta il pesante day after della Roma andato in scena ieri a Trigoria dopo il derby perso nettamente contro la Lazio

Il quotidiano La Repubblica non va per il sottile e racconta con toni molto duri il day after in casa Roma andato in scena ieri a Trigoria. I Friedkin sono infuriati. Al loro primo derby, i nuovi proprietari del club giallorosso sono rimasti sconcertati per l’atteggiamento della squadra, delusi per la prestazione imbarazzante che ha portato a una sconfitta (3-0) che non lascia margini ad alibi o giustificazioni.

Così il day after a Trigoria viene descritto come piuttosto teso, seppur i confronti andati in scena abbiano avuto toni pacati e di comprensione. I Friedkin hanno parlato a lungo con il general manager Tiago Pinto, che, appena arrivato, ha raccolto il malumore della proprietà nei confronti di tecnico e squadra. Pinto ha poi riferito tutto lo sconcerto e le perplessità di Dan e Ryan a Fonseca, con quest’ultimo che ha poi parlato con i giocatori, muovendosi nel clima pesante che da venerdì sera è calato nello spogliatoio giallorosso.