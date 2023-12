Renato Sanches via dalla Roma? Lo scenario sull’ex obiettivo del Milan per gennaio

Renato Sanches via dalla Roma a gennaio? Lo scenario sull’ex obiettivo del Milan, sempre più vicino al ritorno al PSG

Renato Sanches, ex obiettivo del calciomercato Milan, è pronto a dire addio anticipatamente alla Roma, tornando alla casa basse: ovvero al PSG.

Il giornalista Daniele Longo conferma come sia ormai cosa fatta il ritorno in Francia a gennaio per il portoghese. La condizione fisica non lo ha mai assistito in questa esperienza giallorossa. Esperienza terminata poi malamente, con l’ingresso in campo contro il Bologna e la sostituzione dopo pochi minuti ad opera di Mourinho.