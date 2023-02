Renato Sanches è stato vicino al Milan prima di passare al Psg. Il portoghese però è scontento, può essere un’idea rossonera per l’estate?

Come riportato da Calciomercato.com il PSG potrebbe valutare formule di trasferimento favorevoli per non svalutare eccessivamente l’investimento da 15 milioni fatto la scorsa estate. Ipotesi, scenari, il tempo e il campo diranno se potranno diventare qualcosa di più.