Reijnders: «Non siamo soddisfatti di quest’anno». Poi fa una promessa per la prossima stagione – VIDEO

Reijnders: «Non siamo soddisfatti di quest’anno». Poi fa una promessa per la prossima stagione: le sue parole

(dall’inviato Daniele Grassini) – Tijjani Reijnders ha parlato in zona mista a margine della consegna del Premio Gentleman 2024 come rivelazione dell’anno nel Milan. Le sue dichiarazioni sugli obiettivi stagionali e sulla prossima stagione.

#Reijnders presente al Premio Gentleman analizza la stagione del #Milan e quel commento su Zirkzee.. pic.twitter.com/ygqY2jwx3g — Milan News 24 (@Milannews24_com) May 16, 2024

OBIETTIVI STAGIONALI – «Non siamo soddisfatti, il nostro obiettivo era di vincere lo Scudetto, non è successo. Per quanto riguarda me, si tratta solo di adattarsi al calcio italiano, migliorarmi e fare step più grandi la prossima stagione»

LE PAROLE DI REIJNDERS AL PREMIO GENTLEMAN 2024