Reijnders Milan, rinnovo ad un passo: trattativa chiusa con Furlani, cifre e dettagli del prolungamento del centrocampista olandese

Furlani ha chiuso la trattativa per il rinnovo di contratto di Reijnders con il Milan. A scriverlo è la Gazzetta dello Sport rivelando che manca solo l’annuncio ufficiale.

Il centrocampista olandese resterà fino al 2029, con opzione per il 2030, e vedrà aumentare il suo ingaggio fino a 3,5 milioni più bonus. Fino a questo momento della stagione Reijnders ha segnato 8 gol (4 in Serie A, 3 in Champions League, 1 in Coppa Italia), il doppio rispetto al totale della scorsa annata.