Reijnders Milan, primi contatti per il prolungamento di contratto: ecco la situazione e i dettagli

Reijnders Milan, ci sono stati i primi contatti con l’olandese per il prolungamento di contratto: i dettagli riportato da Matteo Romano

Come sottolinea su X sul proprio profilo Matteo Romano, ci sono stati nuovi contatti tra l’entourage di Reijnders e il Milan per il rinnovo di contratto. L’olandese sta vivendo il suo miglior momento in rossonero.

L’intenzione è quella di adeguare e ampliare l’attuale accordo tra il giocatore e il club. Il contratto di ora è in scadenza fino al 2028.