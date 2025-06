Reijnders Milan, Galli rammaricato: «Era stato il migliore della stagione. Ora ho questa curiosità»

Reijnders Milan, Filippo Galli, ex difensore rossonero, ha parlato della cessione del centrocampista olandese al Manchester City

Intervenuto a TMW Radio, Filippo Galli, ex difensore del Milan, ha commentato la cessione di Tijjani Reijnders nel calciomercato Milan estivo:

PAROLE – «Era stato il migliore dell’ultima stagione. Certamente come continuità e la professionalità è stato il migliore in rossonero. Lo ha cercato il City per una cifra importante, il Milan oggi è questo, dobbiamo farcene una ragione. Ora vedremo come saranno reinvestiti questi soldi».