Mercato Milan, Reijnders da record? Con i bonus può entrare nella storia rossonera. Ecco perchè

Mercato Milan, Tijjani Reijnders può entrare nella storia del club rossonero: con i bonus diventerebbe la cessione più prolifica del Diavolo

La notizia era nell’aria da giorni, anzi, da settimane, alimentando un susseguirsi di voci e indiscrezioni che oggi hanno trovato la loro ufficiale conferma. Il calciomercato Milan ha ceduto Tijjani Reijnders al Manchester City, in un’operazione che si preannuncia come una delle più remunerative nella storia del club rossonero e che, secondo le stime riportate anche da Calcio e Finanza, riscriverà parte della classifica delle cessioni eccellenti. L’annuncio congiunto delle due società, arrivato questa mattina, pone fine a una telenovela di mercato che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi milanisti e gli addetti ai lavori.

Le cifre dell’affare sono da capogiro e, se confermate nella loro totalità, testimoniano il valore raggiunto dal centrocampista olandese. Si parla di una base fissa di circa 57 milioni di euro, a cui si aggiungeranno alcuni bonus legati a obiettivi sportivi che potrebbero far lievitare il costo complessivo dell’operazione fino a raggiungere la stratosferica cifra di 70 milioni di euro. Un incasso significativo che permetterà al Milan di avere una liquidità importante per affrontare la prossima sessione di mercato, puntando forse a rinforzare ulteriormente la rosa in altri reparti.

L’addio di Reijnders, seppur atteso, lascia un vuoto tecnico nel centrocampo rossonero. L’olandese, arrivato in sordina, si è affermato rapidamente come un perno fondamentale della squadra, grazie alla sua visione di gioco, alla sua capacità di dettare i tempi e alla sua abilità negli inserimenti. La sua partenza impone ora alla dirigenza milanista di trovare un sostituto all’altezza, in grado di non far rimpiangere un giocatore che si è rivelato cruciale nello scacchiere tattico.

Ma al di là dell’aspetto tecnico, è l’impatto finanziario di questa cessione a fare più rumore. Se le stime saranno pienamente confermate, Tijjani Reijnders si posizionerà al terzo posto nella classifica delle cessioni più remunerative nella storia del Milan, considerando la parte fissa. Davanti a lui, solamente Sandro Tonali, trasferitosi al Newcastle per 58,9 milioni di euro, e il Pallone d’Oro Ricardo Kakà, ceduto al Real Madrid per 67 milioni di euro. Un podio illustre che sottolinea l’importanza di Reijnders non solo sul campo, ma anche a livello di valorizzazione del patrimonio giocatori.

Tuttavia, l’aspetto più sorprendente emerge prendendo in considerazione l’intera operazione, inclusi i bonus. In questo scenario, come evidenziato da Calcio e Finanza, Reijnders balzerebbe in testa a questa speciale classifica, superando sia Tonali che Kakà. I 70 milioni di euro complessivi lo renderebbero la cessione più redditizia di sempre per il Milan, un risultato straordinario che premia la politica di scouting e di valorizzazione dei talenti intrapresa dal club negli ultimi anni.

Questa cessione, pur dolorosa dal punto di vista sportivo, rappresenta un chiaro segnale della solidità finanziaria e della capacità del Milan di generare plusvalenze significative. Il denaro ricavato dall’affare Reijnders aprirà nuove opportunità di mercato, consentendo al Milan di investire su profili di alto livello per mantenere alto il livello di competitività in Serie A e in Europa. Resta ora da vedere come il club rossonero deciderà di reinvestire questa cifra record e quali saranno i prossimi colpi in entrata per sopperire all’addio del talentuoso centrocampista olandese. La finestra di mercato estiva si preannuncia più che mai movimentata per il Milan.