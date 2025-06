Reijnders Milan, il padre dell’olandese rivela: «Club rossonero sempre nel suo cuore, questi gli obiettivi per il futuro»

Reijnders Milan, il padre del centrocampista olandese ha commentato sul proprio profilo Linkedin il passaggio del figlio al Manchester City

Intervenuto sul proprio profilo Linkedin, il padre di Tijjani Reijnders, passato oggi ufficialmente dal calciomercato Milan al Manchester City, ha salutato così il club rossonero:

PAROLE – «Tijjani al Manchester City! Dopo due anni meravigliosi per lui, lascia il Milan, il club che è per sempre nei nostri cuori! Domani inizia la preparazione per la Coppa del Mondo per Club! Nuovo capitolo, non vediamo l’ora!».