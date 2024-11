Il fratello di Reijnders ammette: «Tijjani ha in testa una cosa! Contro la Juve finisce così e segna...»

Reijnders Milan, il fratello Eliano ha parlato in vista della sfida di sabato pomeriggio contro la Juve a San Siro: le sue dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il fratello di Reijnders, Eliano, ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan batterà la Juve, magari con un gol di mio fratello. E poi andrà a caccia dello scudetto. Tijjani è uno dei giocatori più importanti del Milan? Lo so bene. Me ne rendo conto anche guardando i social. I tifosi sono pazzi di lui. Guardo tutte le sue partite. Se ho tempo di andare a Milano vado anche allo stadio. Ho ancora in mente la gara con il Real: è stata incredibile. Quando ho visto il suo gol sono saltato in piedi e ho gridato. La prima cosa che gli ho detto è stata ‘ma ti rendi conto di ciò che hai fatto? Alti e bassi? Ne abbiamo parlato. Ovviamente non è contento di questo andamento. Ma ha fiducia che dopo la pausa, la stagione possa avere una svolta. E lo credo anche io. Il Milan è una delle squadre più forti di A. E Tijjani ha in testa lo scudetto: ci crede, e io con lui».