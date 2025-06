Reijnders Milan, i tifosi del Manchester City gongolano: il commento social diventa virale – FOTO

Reijnders Milan, i supporters del Manchester City gongolano sui social per il prezzo di acquisto del centrocampista olandese

L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi del Manchester City, e il nome di Tijjani Reijnders è già sulla bocca di tutti. L’ex centrocampista del Milan, arrivato quest’estate con un bagaglio di aspettative, ha fatto il suo esordio da titolare in grande stile al Mondiale per Club, conquistando immediatamente i cuori dei supporter dei Citizens. La sua prestazione nella vittoria per 2-0 contro il Wydad Casablanca ha messo in luce tutte le sue qualità, lasciando presagire una stagione ricca di successi.

Reijnders, schierato da Pep Guardiola nel ruolo cruciale di equilibratore della linea mediana, ha dimostrato fin da subito una straordinaria visione di gioco, un’innata capacità di recuperare palloni e una precisione invidiabile nei passaggi. La sua presenza in campo per l’intera durata della partita ha sottolineato la fiducia che il tecnico spagnolo ripone in lui, e la risposta del giocatore olandese è stata all’altezza delle aspettative. I gol di Foden e Doku hanno sigillato la vittoria, ma è stata la costante solidità e l’intelligenza tattica di Reijnders a impressionare maggiormente gli addetti ai lavori e i sostenitori.

Ma a rendere ancora più dolce questo debutto è la consapevolezza, sempre più diffusa tra i tifosi, di aver realizzato un vero e proprio colpo di mercato. Un messaggio postato su X (precedentemente Twitter) è diventato rapidamente virale, riportando al centro dell’attenzione il costo effettivo dell’operazione che ha portato Reijnders all’Etihad Stadium. Il tifoso in questione ha scritto: “Tijjani Reijnders è un centrocampista da oltre 100 milioni di sterline che abbiamo preso a un prezzo inferiore a quello di Nunes. Assolutamente incredibile“.

Tijjani Reijnders is a £100+ mil midfielder that we got for less than we paid for Nunes. Absolutely unbelievable. — Radu Cristian (@radhoo12) June 18, 2025

Questa affermazione non è passata inosservata, e a ragione. Il paragone con Matheus Nunes, pagato dal City ben 60 milioni di euro, evidenzia l’eccellente affare concluso con il calciomercato Milan. Reijnders è stato infatti acquisito per una cifra di 55 milioni di euro più circa 15 milioni di bonus, rendendo il suo costo complessivo significativamente inferiore rispetto a quello del collega portoghese. Considerando le prestazioni già mostrate e il potenziale ancora inespresso del ventiseienne olandese, l’investimento appare già ampiamente giustificato e, secondo molti, sottovalutato.

La capacità di Reijnders di fungere da perno del centrocampo, dettando i tempi di gioco e garantendo equilibrio in entrambe le fasi, lo rende un elemento prezioso nello scacchiere di Guardiola. Il suo stile di gioco, fatto di eleganza e concretezza, si sposa perfettamente con la filosofia di gioco del City, basata sul possesso palla e sulla fluidità delle manovre. Se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi del Manchester City hanno tutte le ragioni per sognare in grande, consapevoli di avere tra le mani un diamante grezzo che promette di brillare a lungo. L’arrivo di Reijnders non è solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale forte della volontà del club di continuare a investire su talenti di primissimo livello a condizioni economiche vantaggiose, consolidando la propria posizione tra le potenze del calcio mondiale.