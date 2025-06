Reijnders subito titolare all’esordio con il Manchester City, Guardiola lo lancia: la formazione ufficiale. Le ultimissime

Pep Guardiola, che lancia dal primo minuto il neo-acquisto ex Milan Tijjani Reijnders nel suo centrocampo all’esordio al Mondiale per club. Il Manchester City scende in campo con un 4-2-3-1. Tra i pali c’è Ederson, protetto da una linea difensiva composta da Lewis sulla destra, Gvardiol sulla sinistra, e la coppia centrale formata da Reis e Aké. A centrocampo, il dinamico Foden, affiancato proprio da Reijnders, che avrà subito l’occasione di mostrare le sue qualità in un palcoscenico di prestigio. La trequarti offensiva è affidata alla fantasia di Savinho, Cherki e Doku, pronti a innescare il bomber Marmoush punta di diamante dell’attacco.

Notre XI pour défier le Wydad AC 👊#FIFAWC | En direct sur DAZN pic.twitter.com/BQ6IUoRcPC — Manchester City (@ManCityFra) June 18, 2025

L’inserimento di Reijnders dal primo minuto è un chiaro segnale della fiducia che Guardiola ripone nell’ex Milan, atteso a un grande impatto in questa competizione internazionale. La sfida si preannuncia interessante, con il City determinato a iniziare con il piede giusto il suo percorso nel Mondiale per Club.