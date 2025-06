Reijnders Milan, oggi l’ultimo giorno da rossonero: cifre e dettagli, ecco quanto incasseranno i rossoneri

Reijnders Milan, nella giornata di oggi Tijjani Reijnders sosterrà le visite mediche con il Manchester City: ecco quanto incasseranno i rossoneri

Come riportato da Daniele Longo, si avvicina la fine dell’esperienza di Tijjani Reijnders con la maglia rossonera. Nelle prossime ore, il centrocampista olandese è atteso per le visite mediche e la successiva firma sul contratto che lo legherà al Manchester City fino al 2030, con un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione.

Questa operazione frutterà al calciomercato Milan un incasso immediato di 55 milioni di euro, a cui si aggiungeranno 15 milioni di euro di bonus, per un totale potenziale di 70 milioni di euro. Una cifra considerevole, ma che non lenisce il dolore per la cessione di un elemento che, in breve tempo, era diventato un punto fermo del centrocampo rossonero.

L’addio di Reijnders rappresenta una perdita significativa per il Milan, sia dal punto di vista tecnico che emotivo. Arrivato nell’estate del 2023 dal Twente, il giocatore ha saputo conquistare subito la fiducia di mister Stefano Pioli e l’affetto dei tifosi grazie alla sua visione di gioco, alla sua capacità di recupero palla e alla sua incisività negli inserimenti offensivi. La sua dinamicità e la sua intelligenza tattica lo avevano reso un perno fondamentale nello scacchiere rossonero, capace di dettare i ritmi di gioco e di connettere i reparti con grande efficacia.

La cessione di un giocatore così influente, per quanto economicamente vantaggiosa, solleva interrogativi sulla strategia futura del Milan. Se da un lato l’incasso permette di rimpinguare le casse e di avere maggiore flessibilità sul mercato in entrata, dall’altro la partenza di Reijnders crea un vuoto importante a centrocampo che dovrà essere colmato con un acquisto di pari livello, o superiore, per mantenere alta la competitività della squadra.

Il Manchester City, dal canto suo, si assicura un centrocampista moderno, versatile e con ampi margini di crescita. L’approdo in Premier League, in una delle squadre più forti d’Europa, rappresenta per Reijnders un salto di qualità notevole e un’opportunità per misurarsi ai massimi livelli del calcio mondiale. Sotto la guida di Pep Guardiola, le sue qualità potrebbero ulteriormente affinarsi, rendendolo un elemento ancora più prezioso per il futuro.

Per i tifosi milanisti, l’addio di Reijnders è una pillola amara da digerire. Dopo una stagione che ha visto il Milan lottare su più fronti, la partenza di un giocatore così promettente genera inevitabilmente un senso di smarrimento e la preoccupazione di indebolire la squadra. Sarà ora compito della dirigenza rossonera dimostrare di saper reinvestire al meglio i proventi di questa cessione, individuando profili all’altezza per non far rimpiangere la partenza dell’olandese e continuare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni. La finestra di mercato estiva si preannuncia caldissima per il Milan, chiamato a un compito arduo: salutare un pilastro e, al contempo, rafforzare la squadra per le prossime sfide.