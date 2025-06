Reijnders, l’ufficialità dell’addio al Milan si avvicina: accadrà domani. Con il City

Reijnders sempre più vicina l’ufficialità del suo addio al Milan. Accadrà nella giornata di domani!

Domenica si preannuncia una giornata cruciale per il futuro di Tijjani Reijnders, con il centrocampista olandese atteso a Manchester per le visite mediche propedeutiche al suo trasferimento al Manchester City. Un passo formale ma decisivo, che avvicina a grandi passi l’ufficialità del suo addio al Milan dopo appena due stagioni.

Reijnders, giunto in rossonero nell’estate del 2023, ha saputo conquistare rapidamente un posto da titolare e un ruolo di primo piano nel centrocampo del Milan. La sua visione di gioco, la capacità di dettare i ritmi, le doti di inserimento e la sua notevole resistenza fisica lo hanno reso un elemento imprescindibile per la manovra rossonera. In queste due stagioni, l’olandese ha dimostrato una crescita costante, adattandosi perfettamente al calcio italiano e fornendo prestazioni di alto livello che non sono passate inosservate agli occhi dei grandi club europei, tra cui appunto il Manchester City, campione d’Inghilterra e protagonista assoluto in Europa.

L’interesse di una squadra come quella di Pep Guardiola per Reijnders è la testimonianza più lampante del valore raggiunto dal giocatore. Il Manchester City è noto per la sua attenta scouting e per la ricerca di profili che possano integrarsi perfettamente nel suo sistema di gioco basato sul possesso palla e sulla fluidità tattica. L’arrivo di Reijnders ai Citizens rappresenterebbe un salto di qualità significativo per la sua carriera, offrendogli la possibilità di competere ai massimi livelli del calcio mondiale e di lottare per i trofei più prestigiosi.

Per il Milan, la cessione di Reijnders, sebbene dolorosa dal punto di vista tecnico, potrebbe portare nelle casse del club una cifra considerevole, presumibilmente ben più alta rispetto all’investimento iniziale. Questo denaro sarebbe poi fondamentale per finanziare nuove operazioni di mercato e per trovare un sostituto all’altezza che possa colmare il vuoto lasciato dalla partenza dell’olandese. La dirigenza rossonera dovrà quindi muoversi con intelligenza e rapidità per individuare il profilo giusto che possa garantire la continuità e la qualità in mezzo al campo.

L’attesa per l’ufficialità è ormai minima; una volta superate le visite mediche di domenica, l’annuncio del trasferimento di Tijjani Reijnders al Manchester City diventerà solo una formalità, segnando la fine di un capitolo importante della sua carriera in Italia e l’inizio di una nuova, ambiziosa avventura in Premier League.