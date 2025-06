Reijnders Milan, arriva la conferma definitiva: cessione imminente e visite mediche fissate

Reijnders Milan, c’è la conferma definitiva sul trasferimento al Manchester City: il CT dell’Olanda Koeman conferma le imminenti visite mediche

Il mondo del calcio è in fermento per quella che si preannuncia essere una delle trattative più eclatanti di questa sessione di mercato estiva, come riportato da calciomercato.com: Tijjani Reijnders, il talentuoso centrocampista del calciomercato Milan, è a un passo dal vestire la maglia del Manchester City. L’accordo, stando alle indiscrezioni che rimbalzano da fonti vicine alle due società, sarebbe praticamente definito su cifre astronomiche: 55 milioni di euro fissi, a cui si aggiungerebbero ulteriori 15 milioni in bonus legati a obiettivi sportivi individuali e di squadra. Un investimento complessivo che potrebbe toccare i 70 milioni di euro, a testimonianza della ferma volontà dei Citizens di assicurarsi uno dei profili più interessanti del panorama calcistico europeo.

Questa operazione rappresenta un doppio colpo per il Manchester City. Da un lato, l’arrivo di Reijnders rinforzerebbe ulteriormente un centrocampo già stellare, offrendo a Pep Guardiola nuove soluzioni tattiche e una profondità di rosa invidiabile. L’olandese, con la sua visione di gioco, la sua abilità nel recupero palla e la sua capacità di inserirsi senza palla, si integrerebbe perfettamente nel sistema di gioco fluido e dinamico del City. La sua versatilità gli permetterebbe di ricoprire più ruoli in mezzo al campo, dal regista basso alla mezzala incursore, garantendo a Guardiola una flessibilità preziosa.

Dall’altro lato, l’accelerazione della trattativa è dettata anche dall’imminente Mondiale per Club. Il Manchester City, in quanto vincitore della Champions League, parteciperà a questa prestigiosa competizione internazionale e desidera avere Reijnders a disposizione fin da subito per integrarlo al meglio negli schemi della squadra. Le visite mediche, un passaggio cruciale per la formalizzazione dell’accordo, sarebbero già state programmate per domenica 8 giugno, un chiaro segnale dell’urgenza e della volontà di chiudere l’affare in tempi brevissimi. L’olandese si aggregherebbe immediatamente al gruppo di Guardiola, avendo così la possibilità di ambientarsi e di mettersi a disposizione per la preparazione del torneo.

Per il Milan, la cessione di Reijnders, seppur dolorosa sotto il profilo tecnico, rappresenterebbe un’operazione finanziaria di primissimo piano. Il club rossonero, che aveva prelevato il giocatore dall’AZ Alkmaar nell’estate del 2023 per una cifra nettamente inferiore, realizzerebbe una plusvalenza enorme, che potrebbe essere reinvestita sul mercato per rinforzare la squadra in più reparti. La partenza di un giocatore del calibro di Reijnders lascerebbe indubbiamente un vuoto a centrocampo, ma le risorse economiche derivanti da questa cessione aprirebbero nuove opportunità per la dirigenza milanista, consentendo di puntare su profili di alto livello per mantenere la competitività della squadra ai massimi livelli.

La notizia, pur non ancora ufficializzata dai club, ha già scatenato un’ondata di discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Se da un lato i sostenitori del Manchester City accolgono con entusiasmo l’imminente arrivo di un talento purissimo, dall’altro i tifosi milanisti si interrogano sul futuro del centrocampo rossonero. Resta ora da attendere l’ufficialità, ma tutti gli indizi convergono verso un unico scenario: Tijjani Reijnders è pronto a iniziare un nuovo capitolo della sua carriera all’ombra dell’Etihad Stadium, in un club che punta a dominare la scena nazionale e internazionale per i prossimi anni. La conferma è arrivata dal CT dell’Olanda Koeman in conferenza stampa:

PAROLE – «Tijjani Reijnders farà le visite mediche al Manchester City questa domenica».