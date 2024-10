Reijnders Milan, due top club europei vogliono il centrocampista: i dettagli

Reijnders Milan, due top club europei vogliono il centrocampista rossonero: i dettagli della situazione di mercato del giocatore

Reijnders, autore di una doppietta decisiva per la vittoria del Milan in Champions League contro il Brugge, è finito nel mirino del Barcellona e del Manchester City.

I due top club europei, come rende noto il Corriere dello Sport, seguono il centrocampista olandese. Per questo il Milan ha già avviato i contatti per rinnovare il contratto fino al 2029, migliorando anche l’ingaggio.