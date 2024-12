Reijnders Milan, l’elogio di Adani non passa inosservato! Giudizio a sorpresa, cosa ha detto l’ex calciatore

Reijnders Milan, Daniele Adani, ex calciatore ed opinionista, ha elogiato il centrocampista olandese dopo il gol col Verona

Intervenuto a Viva El Football, Daniele Adani ha parlato così di Reijnders, centrocampista del Milan, dopo il gol contro il Verona:

PAROLE – «Perché non dare il nostro contributo, un’altra volta, per Reijnders? Che credo che con Fofana ha fatto una partita diversa da tutti. Io, nel senso, diciamo che Fofana ha un compito, che quando vai oltre il colpito e dai quella palla, alla Reijnders, però Reijnders non può darla e ricevere, può anche fare questo Reijnders (gol, ndr). Però la palla di Fofana, io dico sempre che il buon passaggio viene da un buon movimento. Il movimento che si è fatto, la palla deve arrivare. Il movimento è stato stupendo, la palla di più. Il gol è un gran gol, perché va sempre fatto. E la palla raccolta correndo quei passi, vorrei dire una cosa, ma la dico semplicemente per celebrare le descrizioni dei passaggi che mi ha sempre fatto mio papà, che era Rivera. Lo dico per rispetto all’idolo di mio papà, che era Gianni Rivera. Quella è una palla che mentre tu corri, ti arriva nel passo. Cioè (ride, ndr), perché c’è palla e palla. Perché c’è una palla dove tu arrivi e sei messo in ottime condizione, rimane un assist. Ma c’è la palla dove tu non guardi e mentre fai il passo senza cambiarlo tiri e fai gol. La palla è stata quella, il gol glielo fa girare perché anche per la postura del corpo e va un dito dal palo. La giocata è stata l’unica cosa bella della partita del Milan. In un Milan che è in difficoltà, alti e bassi, problemi, Reijnders galleggia, cammina quasi sicuramente sull’acqua onestamente, ed è un super giocatore. Nelle difficoltà ancor di più, perché rimane lucido e ha la serenità del forte, del campione. La serenità del giocatore che non si fa condizionare dal resto, ed è molto molto complicato oggi al Milan non farsi condizionare da nulla».