Reijnders saluta il Milan: «Visite mediche col Manchester City? Non si poteva più aspettare. Voglio...»

Reijnders ha salutato il Milan confermando le imminenti visite mediche con il Manchester City: centrocampista entusiasta della nuova avventura

Intervistato dalla stampa olandese, Tijjani Reijnders, centrocampista in uscita dal calciomercato Milan, ha confermato le imminenti visite mediche con il Manchester City:

PAROLE – «Visite mediche? Non si poteva più aspettare. L’intenzione è di partecipare al Mondiale per club con il City. Ne sono entusiasta. In questo modo posso conoscere subito i miei nuovi compagni di squadra. Tornerò a Zeist domenica sera. Poi mi preparerò per la partita di martedì contro Malta».